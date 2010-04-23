Чому Тимошенко замінила Фельдмана на Авакова

Політичні експерти неоднозначно оцінюють рішення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО замінити народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА на посаді голови Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина» на екс-губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА.

Так, у коментарі УНІАН Вадим КАРАСЬОВ назвав це рішення «суперечливим». На його думку, воно було б оптимальним лише в тому разі, якби працювало на посилення позицій БЮТ в Харкові, «а це було б можливим, якби АВАКОВ приєднався до ФЕЛЬДМАНА, але не навпаки».

Експерт наголосив, що О.ФЕЛЬДМАН на Харківщині перебував в опозиції два роки, попри те, що Ю.ТИМОШЕНКО весь цей час була при владі, обіймаючи посаду прем`єр-міністра і маючи формальну коаліційну більшість у парламенті. «У регіоні О.ФЕЛЬДМАНОМ були напрацьовані досить ефективні схеми роботи з виборцем, незважаючи навіть на такі складні умови як війна з міською владою в 2008-2009 рр.», - додав В.КАРАСЬОВ.

«За логікою речей, виходячи з того, що було зроблено, можна було б працювати винятково над тим, аби поступово додавати нове до того, що вже є. Нині ситуація перевернулася з ніг на голову, і тепер О.ФЕЛЬДМАНА змушують приєднуватися до А.АВАКОВА. Але проблема в тому, що приєднуватися є до кого, але не до чого», - наголосив він.

Загалом, на думку експерта, прийняте рішення Політради «Батьківщини» вносить елемент недовіри до відносин між центральними і місцевими штабами. «О.ФЕЛЬДМАН – не з тих політиків, які ображатимуться, адже на скривджених, як відомо, воду возять. Проте елементи розчарування і зниження активності у нього можуть з`явитися. Коли вам відмовляють у довірі, це породжує точки недовіри», - сказав В.КАРАСЬОВ.

У свою чергу, Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ припустив, що лідерові БЮТ не сподобалася опозиційна лояльність О.ФЕЛЬДМАНА. «За час своєї політичної діяльності О.ФЕЛЬДМАН проявляв себе послідовним членом команди Ю.ТИМОШЕНКО, причому, у найважчі часи», - заявив експерт, особливо відзначивши при цьому його добродійну і правозахисну діяльність, яка «завжди викликала повагу».

«Причину його зняття з посади голови харківської «Батьківщини» можна пояснити тільки розбіжностями з Ю.ТИМОШЕНКО. На мою думку, А.АВАКОВ взагалі не заслуговує довіри Ю.ТИМОШЕНКО, для мене це виглядає нонсенсом. Напевно, вона вважає, що А.АВАКОВ, який виявився в опозиції до нинішньої влади, придатніший для роботи в Харкові, тоді як О.ФЕЛЬДМАН, як великий бізнесмен, прислухався до позиції влади», - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

При цьому експерт відзначив, що останнім часом у О.ФЕЛЬДМАНА «не було війни» в Харкові. «Мені видається, що він майже домовився з мером Михайлом ДОБКІНИМ і «регіоналами». Якщо він був не зовсім лояльним, то цілком готовим співпрацювати. Ю.ТИМОШЕНКО просто потрібна людина, яка демонстративно займає позицію, незважаючи ні на що. А.АВАКОВ, у свою чергу, шукав політичний «дах» у новій команді, і от - знайшов», - переконаний політолог.

З ним погоджується і Дмитро ВИДРІН. У своєму коментарі він заявив, що рішення про зміну О.ФЕЛЬДМАНА на посаді харківської «Батьківщини» приймала особисто Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки все, що робиться в БЮТ і «Батьківщині», робиться з благословення лідера.

«Вона вирішила замінити його через те, що О.ФЕЛЬДМАН будував добрі відносини з Харківською владою. Всім зрозуміло, що бізнес повинен дружити з владою, щоб розвиватися, але Ю.ТИМОШЕНКО це не влаштувало», - заявив Д.ВИДРІН, додавши, що в цьому плані А.АВАКОВ їй підійшов більше, тому що О.ФЕЛЬДМАН має великий легальний бізнес, тоді як А.АВАКОВ одержує лише дивіденди від політичної діяльності.

«Я вважаю, що О.ФЕЛЬДМАН був умілим управлінцем, який не створював конфронтації в Харкові. Але таку політику Ю.ТИМОШЕНКО вважає млявою, тому вона призначила на його місце А.АВАКОВА», - заявив Д.ВИДРІН, додавши, що головна проблема полягає в тому, що така заміна ще більше знизить рейтинг БЮТ у Харкові.

Оцінюючи підсумки останньої виборчої кампанії, Анатолій ЛУЦЕНКО заявив, що в Харкові БЮТ обрав правильну технологію, яка була «обкатана» ще в 2004 році, коли місцевий штаб працював винятково на свій електорат, не розпорошуючись на чужій, не будуючи повітряних замків, оскільки з самого початку це складний і несприятливий регіон для БЮТ.

Разом з тим, за словами експерта, на останньому етапі виборчої кампанії тоді ще губернатор Харківщини А.АВАКОВ офіційно продемонстрував свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО. «За традицією, коли генерал здійснює такий «марш-кидок», за ним зберігають його статус. Відповідно, БЮТу потрібно було знайти для А.АВАКОВА якийсь плацдарм у регіоні», - відзначив А.ЛУЦЕНКО.

Проте, на його думку, було б правильним рішенням функціонально розподілити обов`язки між О.ФЕЛЬДМАНОМ і А.АВАКОВИМ. «З іміджевого погляду, нинішнє рішення Політради «Батьківщини» - це програш. Будь-яка внутрішня боротьба для БЮТ нічого доброго не принесе. Замість таких радикальних дій потрібно було «згасити харківський вулкан» з центру, чітко визначити зони відповідальності О.ФЕЛЬДМАНА і А.АВАКОВА і якісно поліпшити присутність БЮТ у регіоні», - переконаний експерт. При цьому він додав, що враховувати треба і те, що не за горами вибори-2012, які де-факто розпочнуться за рік, і з чим піде на вибори БЮТ за таких кадрових ротацій, складно уявити.

Зі свого боку Віктор НЕБОЖЕНКО заявив, що «заміну О.ФЕЛЬДМАНА, який витягнув на собі троє виборів, на А.АВАКОВА складно назвати правильним і адекватним рішенням». Також, за його словами, насторожує також те, що «це не результат серйозних внутрішньопартійних дискусій, а свавілля, більше характерне для правлячої партії, ніж для демократичної опозиції».

На думку В.НЕБОЖЕНКА, А.АВАКОВ не до кінця уявляє всієї складності ситуації, тоді як О.ФЕЛЬДМАНУ доводилося виконувати партійні завдання і забезпечувати очікуваний результат у вкрай складних умовах, включаючи період війни з міською і обласною владою. «Тому, навряд чи А.АВАКОВ буде здатний не те, що поліпшити, але й повноцінно замінити О.ФЕЛЬДМАНА на цій посаді», - заявив політолог.

У своєму коментарі Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що А.АВАКОВ доклав багато зусиль для того, щоб стати головою харківської опозиції. Водночас, політолог нагадав, що А.АВАКОВ заявляв, що є учасником руху «За Україну!». «Тому, я вважаю, що панові АВАКОВУ треба визначитися, яку політичну силу він представляє. Такі метання не додають авторитету АВАКОВУ. Можливо, він зробив ставку на найвпливовішу і найавторитетнішу політичну силу», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Разом з тим він висловив «підозри», що О.ФЕЛЬДМАН може піти з БЮТ. «Як бізнесмен він має ризики з новою владою, тому він був налаштований на лояльні відносини з владою, а Ю.ТИМОШЕНКО це не влаштувало. Також до цього кроку керівництво БЮТ підштовхнуло те, що Олександр Борисович – не зовсім політик. Лідер БЮТ зробила ставку на більш публічну постать, яка підходить до образу політика», - заявив В.ФЕСЕНКО, додавши, що головна проблема О.ФЕЛЬДМАНА полягає в тому, що він більше бізнесмен, ніж політик, тоді як А.АВАКОВ – також бізнесмен, але проявляв активнішу позицію в політиці.