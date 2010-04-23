Заарештували начальника Євпаторійського порту

Начальника держпідприємства «Євпаторійський морський торговий порт» (Євпаторія, Крим) Олександра КОТЕЛЬНИКОВА заарештовано в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовим становищем і порушення порядку заняття господарською діяльністю.

Про це повідомила телефоном УНІАН прес-секретар прокуратури Криму Наталія БОЯРКІНА.

«Справу порушено в жовтні 2009 року Сакською міжрайонною прокуратурою. Вона зараз проводить розслідування, в рамках якого його (начальника порту) заарештовано», - сказала прес-секретар.

Начальнику Євпаторійського порту інкримінується здійснення злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 і частиною 1 статті 202 Кримінального кодексу України.