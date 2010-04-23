У Партії регіонів - новий голова

Головою Партії регіонів обрано прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про обрання М.АЗАРОВА було підтримано делегатами з’їзду ПР одноголосно.

Кандидатуру М.АЗАРОВА вніс Президент України, почесний голова партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що після обрання М.АЗАРОВА прем’єр-міністром він став фактично лідером парламентської коаліції.

У свою чергу М.АЗАРОВ подякував за висловлену йому довіру.

Крім того, на з’їзді було обрано заступників голови Партії регіонів. Так, першим заступником голови ПР став Володимир РИБАК, заступниками: з питань ідеології - Володимир ДЕМИДКО, у зв’язках з Верховною Радою - Олександр ЄФРЕМОВ, з питань роботи з регіонами - Дмитро ШЕНЦЕВ.