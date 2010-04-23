Герман заявила, що підтримує Януковича й Клінтон

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає угоду з Росією про подовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму збалансованим рішенням на захист національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні журналістам.

«Я підтримує політику Президента В.ЯНУКОВИЧА, яка спрямована на захист національних інтересів України», - заявила вона.

Аргументуючи свою позицію, Г.ГЕРМАН також звернула увагу на заяви деяких провідних західних політиків, зокрема, державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН, відповідно до яких світове співтовариство розглядає «харківські домовленості як політику балансу між Заходом і сходом».

«Я підтримую В.ЯНУКОВИЧА і Г.КЛІНТОН», - резюмувала Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, Г.КЛІНТОН, зокрема, заявила, що рішення України про продовження перебування російського Чорноморського флоту відображає збалансований підхід її зовнішньої політики.

"Думаю, абсолютно зрозуміло, що Україна намагається проводити збалансований підхід до своєї зовнішньої політики", - заявила вона.

Г.КЛІНТОН нагадала, що новий Президент України здійснив свій перший візит до Брюсселя, доводячи тим самим реальний інтерес у просуванні України в бік Європи і можливого членства в ЄС, а другий візит він здійснив до Москви.

"Президент України заявив Президентові Бараку ОБАМІ, що він дуже хоче поглиблювати відносини з США", - сказала Г.КЛІНТОН. Але, в той же час, додала вона, на зустрічі з Президентом США В.ЯНУКОВИЧ дав зрозуміти, що працюватиме і з Росією.

"Думаю, з урахуванням історії України і географічного положення важко проводити збалансовану політику, але для нас має сенс те, що намагається робити новий Президент. І намагається встояти, якщо завгодно, по обидві сторони своєї країни", - заявила Г.КЛІНТОН.