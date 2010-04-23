Янукович: хай хтось спробує перешкодити ратифікації

Опозиція не зможе перешкодити ратифікації Верховною Радою України договору про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, підписаного 21 квітня у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу після завершення XII з`їзду Партії регіонів.

«Упевнений, що ратифікація буде зроблена», - сказав він.

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів робитиме все для того, щоб ситуація в Україні стабілізувалася, щоб росла економіка і поліпшувалося життя людей.

«Хай хтось спробує нам в цьому перешкодити. Відповідь буде гідна», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.