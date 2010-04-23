Азаров про Тимошенко, газ і "іграшкову" опозицію

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що нова влада України не боїться об`єднання опозиційних сил як реакції на підписані 21 квітня українсько-російські угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер", назвавши опозицію «іграшковою».

М.АЗАРОВ відзначив, що при підготовці і підписанні цих документів представники української влади "менше всього думали" про реакцію опозиції.

Коментуючи критичні заяви лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, М.АЗАРОВ відзначив, що "не їй судити" і оцінювати підписані документи. Він підкреслив, що ціна на газ формується за формулою, визначеною контрактами, підписаними за часів її прем`єрства.

"Не їй би говорити про ціну не газ і національні інтереси. Вона їх зрадила і продала", - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали 21 квітня в Харкові угоду щодо продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років.

Верховна Рада України і Держдума Росії планують синхронно ратифікувати угоду 27 квітня.

Росія і Україна домовилися також про надання Києву знижки на російський газ - в 30% від ціни, але не більше 100 доларів на тисячу кубометрів. Знижка на газ враховуватиметься як частина орендної плати РФ за базування кораблів російського ВМФ в Севастополі.

Українська опозиція назвала цю угоду зрадою національних інтересів і заявила про намір блокувати роботу парламенту під час ратифікації документа.