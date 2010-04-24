Тимошенко: коли зміниться влада, "харківські угоди" буде скасовано

Тимошенко заявляє про можливість денонсації "харківських угод" після зміни влади в Україні

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливість денонсації "харківських угод" після зміни влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу "Україна".

"Моя позиція є абсолютно чіткою і однозначною. Як тільки зміниться влада, а я переконана, що вона зміниться, і зміниться в той час, який встановлений Конституцією, будуть денонсовані всі без винятку угоди, які суперечать національним інтересам України. І буде так зроблено, як це потрібно для стратегії розвитку держави", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції нагадала, що за час перебування її політичної команди при владі не була віддана ані авіаційна, ані енергетична галузі. "За два роки перебування у владі ми не віддали приватизувати в тіньовому секторі жодного стратегічного заводу нашої держави, підприємства, і навпаки - повернули стратегічні родовища нафти і газу державі. Саме тому я впевнено можу сказати: так, це буде зроблено", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також спростувала припущення народного депутата України Давида ЖВАНІЇ (фракція НУНС) про можливість підписання таких самих угод у разі її перемоги на президентських виборах. "Є речі в житті країн, народів та людей, які не продають. Не продають мати, батько, не продається країна, батьківщина. Територія держави цілісна, неподільна. Можу чітко сказати, я в будь-якому статусі ніколи не підписала б такої угоди, тому що є інші компенсаторні методи і інші можливості, щоб економіку відділити від національних стратегічних інтересів, які потрібно зміцнювати", - пояснила вона.

"Ця угода розділила Україну радикально. І не нашими діями чи заявами, а тому що в серці кожної людини живе відчуття від того, буде територія цілісною чи ні. Буде Крим, або ми його будемо потрошечки втрачати. Я не хочу, щоб ці процеси йшли. Я буду боротися досить послідовно за те, щоб Україна не маргіналізовувала себе у світі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.