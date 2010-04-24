Богатирьова: Москва не хотіла відмовлятися від "дарунку Тимошенко"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що без угод з Росією про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на зниження ціни на газ уряд не міг прийняти збалансований бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу “Україна”.

“Його неможливо було прийняти при таких цінах на газ. Тому проводилися ряд консультацій, щоб прийняти збалансований бюджет», - сказала секретар РНБО.

За її словами, Росія в 2009 році отримала подарунок від України у вигляді газових контрактів, підписаних тодішнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що Москва не хотіла відмовлятися від такого «подарунка».

«Погодилися тільки на підставі договору 1997 року, де все пов`язано з Чорноморським флотом», - сказала секретар РНБО.

Вона також підкреслила, що договір про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі не передбачає відчуження української території або розширення території, на якій базуватиметься російський флот.