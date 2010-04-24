Тимошенко не закликає до конфронтації з Росією, але...

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що подальша доля Чорноморського флоту Росії в Криму повинна була вирішуватися після 2017 року, коли, згідно з попередньою угодою, закінчувався термін його перебування на українській території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу "Україна".

"У землі України ціни немає, і не треба міряти, скільки, як і кому заплатити, тому що більшість професійних людей вважали, що треба дочекатися 2017 року і спокійно, у дружній обстановці це вирішувати", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер опозиції підкреслила, що не закликає до конфронтації з Росією. "Я не хочу говорити, що сьогодні Російська Федерація - це не наші партнери. Це наші партнери. Ми мусимо дружити, будувати відносини. Ми зобов’язані бути рівними партнерами, це не значить, що ми десь васали, а десь хтось когось перевищив, хтось поставив завдання, а ми виконали. Ми рівна серед рівних країна. І я хотіла б, щоб мені назвали хоча б одну країну, яка б за газ віддала б землю", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що однією з причин відсутності в Криму інвестицій є присутність на цій території військової бази. "Чому там не розбудовуються прекрасні курорти? Тому що в світі інвестиції не йдуть туди, де є військові бази, тому що це завжди ризик", - пояснила вона.

"Росія захищає свої національні інтереси, це треба поважати і цьому не треба дивуватися. Тому що кожна країна в світі живе своїм державним інтересом. І кожна країна вириває свій інтерес, а не чекає, поки їй будуть дарувати або віддавати. А ми даруємо!", - підкреслила вона.

Лідер опозиції переконана, що українська влада не змогла на рівних вести діалог з Росією. "Сьогодні або команда не усвідомлює всі цінності того, що ми маємо, або просто намагається таким чином купити собі квіток і в Росію, і в США, і в Європу. Але якою ціною? Не ціною авторитету країни, а ціною здачі національних інтересів… Не все, чому радіє світ, що робить Україна, не все для України гарно. Ми мусимо стати по-доброму егоїстами, захищаючи свої національні інтереси", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.