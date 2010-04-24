Тимошенко: влада передає Росії авіапідприємства

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада за зниження ціни на природний газ передає Росії авіапідприємства, зокрема два конструкторські бюро "АНТК ім. Антонова" та "Івченко-прогрес".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу "Україна".

"В історії України почалася низка вагомих суттєвих для всіх наступних поколінь фактів нищення національних інтересів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції уточнила, що йдеться про угоду щодо створення спільного українсько-російського авіапідприємства. "Як так могло статися, що в Харкові під час переговорів... Ніхто не знав в Україні, що підписана ще одна угода - і про це ми дізнаємося лише з висловлювання мера Запоріжжя, який випадково обмовився і сказав це країні. Він сказав, що під час харківських переговорів був підписаний документ про створення спільного підприємства в авіаційній промисловості", - додала вона.

За її словами, зокрема, йдеться про "АНТК ім. Антонова" та конструкторське бюро "Івченко-прогрес". "Це потужний інтелектуальний центр, який може проектувати літаки, який може проектувати найкращі двигуни – це все наше інтелектуальне надбання. Без цього не може побудуватися літак "Ан" ні в Росії, ні в Україні. Що відбувається? Україна замість того, щоб спільно освоювати ринки, коли ми поставили на ноги саме авіаційну промисловість, укладається угода, згідно з якою ми нашу інтелектуальну власність передаємо в якесь невідоме спільне підприємство, де 51% буде належати не Україні і де керівником буде людина з іншої держави", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції наголосила на неприпустимості такого кроку. "Хто ми тоді? Ми руйнуємо цілі і стратегії розвитку держави", - переконана вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що є прихильником партнерських зв’язків між авіаційними галузями Росії та України. "У нас є спільна кооперація в літакобудуванні. Росія і Україна можуть спільно будувати літаки. Але інтелектуальна власність, наша можливість конструювати літаки - це є наш скарб, це є наше золоте дно, це наша перспектива. Ми входимо в сім країн світу, які від проектування до побудови літака роблять все!" - зазначила лідер опозиції.

"Всього 50 днів відсвяткував новий Президент на своїй посаді. Це мить в історії людства, але скільки Україна вже втратила за ці лічені дні. І що нас далі очікує? Сьогодні міністр палива і енергетики Росії заявив, що йде повним ходом робота по створенню газотранспортної системи… Скільки ми можемо перетворювати себе на бананову республіку? І скільки ми можемо позбавлятися того, що є сутністю нашої конкурентоспроможності в світі. Дарувати те, що так важко достається. Я хочу, щоб Україна була партнером надійним і добрим, але не здавалася", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.