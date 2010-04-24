Опозиція мітингує біля Маріїнського палацу

Біля столичного Маріїнського палацу розпочався мітинг опозиційних сил, які протестують проти підписання угоди між президентами України та Росії щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиційні сили змогли зібрати декілька тисяч своїх прихильників.

Водночас правоохоронці поки не називають конкретної кількості учасників мітингу.

На сцені мітингу перебувають лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО, заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, а також майже усі народні депутати від фракції БЮТ.

Крім того, на сцені присутні лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО, лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, а також представники інших опозиційних партій.

М.ТОМЕНКО, відкриваючи мітинг, заявиив, що на сьогодні уже у всіх розвіялися сумніви у тому, що нинішня влада є неукраїнською.

За словами М.ТОМЕНКА, кожну годину нинішні Президент і прем’єр-міністр працюють на інтереси іншої держави.