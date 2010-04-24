Проти Януковича вимагають порушити кримінальну справу

Блок національних сил Буковини, до якого входять обласні організації НРУ, КУН, УНП, УНА-УНСО і ДемПУ, закликає Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України відкрити кримінальну справу, зокрема, проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, за посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема, за продовження терміну перебування іноземного військового флоту на території України ще на 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Блоку національних сил Буковини до жителів Чернівецької області.

Блок також закликав усіх жителів області, «яким не байдужа доля України», підтримати національний рух спротиву «задля недопущення ратифікації угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України».

Блок національних сил Буковини вважає, що підписання угоди 21 квітня між Президентами Росії та України про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України ще на 25 років є «зухвалою спробою порушити Конституцію України».

«Жодні виправдання економічними поступками Росії щодо України не повинні супроводжуватись здачею національних інтересів України. Українська держава, за яку боролись і віддали життя багато поколінь українців впродовж століть національно-визвольного руху, знову зазнає неприкритої інтервенції в першу чергу через своїх високопосадових зрадників», – йдеться у заяві блоку.