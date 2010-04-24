У понеділок Україна зустрічатиме Путіна

Заплановано робочий візит

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН у понеділок, 26 квітня, відвідає з робочим візитом Україну. Як повідомляє Урядовий портал РФ, візит здійснюється відповідно до досягнутої домовленості. «Відповідно до досягнутої домовленості Голова Уряду Росії В.В.ПУТІН 26 квітня ц.р. відвідає з робочим візитом Україну», - наголошується в повідомленні.

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