У понеділок Україна зустрічатиме Путіна
17:56, 24 квітня 2010Політика
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Заплановано робочий візит
Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН у понеділок, 26 квітня, відвідає з робочим візитом Україну.
Як повідомляє Урядовий портал РФ, візит здійснюється відповідно до досягнутої домовленості.
«Відповідно до досягнутої домовленості Голова Уряду Росії В.В.ПУТІН 26 квітня ц.р. відвідає з робочим візитом Україну», - наголошується в повідомленні.
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