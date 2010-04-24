Лавринович дивується, чому Ющенко образив Шевченко та Франка

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ застерігає будь-кого з українських президентів від використання слави колишніх героїв для підняття власних рейтингів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора ввечері в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання щодо скасування донецьким судом указів екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА звань Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

«Якщо глава держави хоче нагородити званням героя своєї країни історичну особистіть, то в даному випадку він дбає не про ті особистості, він дбає про себе. І отут, якщо в нас сьогодні дискусія йде навколо корупції, я можу сказати, що це є одним з різновидів корупційних діянь. Тому що, якщо чинний Президент хоче причепитися до здобутків, до популяризації, до шанування у суспільстві історичної особи, чому, я дивуюсь, чоловік тоді не може присвоїти звання Героя України Володимиру Великому, Ярославу Мудрому, Тарасові Шевченку. Чому їх образили? Чому Лесю Українку, Івана Франка не нагородили?», - запитав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточнюючу репліку, що зробити це є усі шанси у чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, міністр юстиції зауважив, що до цього потрібно ставитись таким чином, що герої попередніх поколінь не потребують формальних рішень тих президентів, які “не можуть дотягнутися до них, які таким чином хочуть пристати до слави тих осіб, які творили історію своєї держави”.