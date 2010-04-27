Росія хоче недоторканого статусу для своїх підприємств в Україні

РФ хоче отримати в односторонньому порядку від України гарантії недоторканності власності господарюючих суб`єктів РФ та їх дочірніх підприємств, які будуть діяти на території України.

Про це йдеться в проекті угоди між урядами РФ і України, який опинився в розпорядженні «Дзеркала тижня».

Зокрема, в угоді передбачено «гарантії недоторканності власності на території України господарюючих суб`єктів Російської Федерації, їх дочірніх і залежних товариств».

Це означає, що підприємства РФ не будуть нести, відповідно до законів України, відповідальності своєю власністю чи коштами.

Аналогічні гарантії для українських підприємств в РФ у договорі відсутні.

Крім того, РФ пропонує Україні відмовитися від імунітету проти судового розгляду з боку судів РФ.

В угоді міститься відповідний пункт: «Відмова Української сторони від імунітету проти судового розгляду, попередніх заходів забезпечення позовних вимог і приведення судового рішення у виконання».

Таким чином, Україна зобов`язується безапеляційно визнавати рішення будь-якого суду, наданого іншою стороною — включно з російськими судами першої інстанції.

Координацію діяльності по виконанню даної угоди планується покласти на Міненергетики РФ і Держкорпорацію «Росатом» з російського боку, і Мінпаливенерго — з українського.