У Вінського кажуть, що питання ЧФ РФ треба було виносити на референдум

Рішення, які є ключовими для держави і можуть викликати великий суспільний резонанс, такі як угода про продовження терміну базування ЧФ РФ на території України, необхідно виносити на всеукраїнський референдум.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови партії «Народна влада» Геннадій Задирко, коментуючи ратифікацію парламентом угоди між Україною та Російською Федерацією про продовження терміну базування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України на 25 років.

«Такі ключові для держави питання мають бути ратифіковані перш за все народом, тобто на всеукраїнському референдумі», - наголосив євросоціаліст.

«Крім того, зовсім не зайвим було б отримати висновок Конституційного Суду, перш ніж виносити даний документ на розгляд парламенту», - додав народний депутат.

«Напередодні пленарного засідання, у понеділок, 26 квітня, на президії політради партії «Народна влада» було прийнято рішення не голосувати за ратифікацію цієї угоди як такої, що поглиблює конфронтацію в суспільстві і не сприяє зміцненню суверенітету України, - повідомив Задирко. - Сьогодні 3 наші народні депутати діяли відповідно до цього рішення».