Черновецький сьогодні провів співбесіду з Целовальником

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України підтримує кандидатуру Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА на заміщення посади головного архітектора Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА надіслав листа київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, в якому заявив про підтримку С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, якого серед інших претендентів запропонувала Національна спілка архітекторів України, на посаду головного архітектора столиці.

У міністерстві також повідомили, що сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів співбесіду з С.ЦЕЛОВАЛЬНИКОМ.

За словами міністра, призначення на посаду головного архітектора має здійснюватися виключно за наслідками конкурсу, який проводиться за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

«Принциповим є також те, що майбутній головний архітектор столиці повинен мати професійну освіту – архітектор, відповідний досвід роботи не менш як 5 років. Важливо, щоб він був із середовища столичних архітекторів, тобто фахівцем, який добре знає містобудівні особливості Києва, користується пошаною і авторитетом у колег», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Конкурс на заміщення вакантної посади головного архітектора Києва, згідно із законом, має оголосити Київська міська державна адміністрація.

На сьогодні посаду виконуючого обов`язки головного архітектора Києва обіймає Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сьогодні є віце-президентом Національної спілки архітекторів України.