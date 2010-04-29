Азаров завтра зустрінеться з Путіним у Сочі

Прем`єр-міністр України Микола Азаров планує 30 квітня 2010 р. зустрітися з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на джерело в українському уряді. За словами джерела, таке рішення було ухвалене сьогодні під час наради кабінету міністрів.

Відомо, що до складу робочої групи не ввійде перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв. Проте прес-служба НАК "Нафтогаз України" поки не має в своєму розпорядженні інформації про те, чи буде у складі робочої групи голова компанії Євген Бакулін.