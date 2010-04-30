Лідер кримського БЮТ заявляє про обшуки на його підприємствах

Співробітники податкової міліції проводять обшуки в офісах підприємств в Криму, акціонерами яких є депутати Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко Андрій СЕНЧЕНКО і Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ.

Як повідомив по телефону кореспондента УНІАН лідер кримського БЮТ А.СЕНЧЕНКО, податківці перевіряють у Сімферополі, зокрема, підприємства «Гуматекс» і «Технохімкомплект», в Балаклаві - яхт-клуб «Золотий символ».

«У будівлі в Сімферополі, крім кримського штабу БЮТ, мого депутатського офісу і офісу мого колеги - ВЕЛІЖАНСЬКОГО, розміщено ряд підприємств, в яких ми є акціонерами, зокрема, корпорація «Гуматекс» - виробник технічних тканин, підприємство «Технохімкомплект», що займається топографічно-геодезичними роботами. Підприємства працюють у різних галузях, не пов`язані між собою договорами, однак це не заважає організовувати масові обшуки, з демонстрацією вогнепальної зброї: автоматів, пістолетів. Одночасно обшук проходить в Балаклаві, в яхт-клубі «Золотий символ», в якому ми теж є акціонерами», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Лідер кримського БЮТ вважає перевірку «наїздом» супротивників опозиції. «Податкова міліція за командою з Києва виконує політичне замовлення під назвою "наїзд на підприємства політичних опонентів". Ніхто не втратив свідомості, ніхто не впав, ми від цієї тупої, агресивної влади нічого іншого не чекали», - заявив народний депутат.

Обшук почався вчора близько 11.00 і тривав до вечора. «Самі не знають, що шукають. Команда була наїхати, ось і наїхали. Ми знали про те, що ця команда буде, ще тиждень тому», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

У Кримській податковій адміністрації заявили УНІАН по телефону, що перевірка проводиться на законних підставах. «Там працює ціла група, а не тільки податкова. Коментарі будуть пізніше, може, завтра до вечора або навіть після 5 травня», - сказала співбесідниця агентства.

У прес-службі кримської міліції поки утримуються від коментарів.