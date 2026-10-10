Панама пережила потужний землетрус магнітудою 7,7 (відео)

У країні вже сталося понад 40 афтершоків, у кількох провінціях зникло світло, пошкоджено будівлі та церкву.

9 жовтня на півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,7. Підземні поштовхи пошкодили будівлі та змусили тисячі людей вийти на вулиці, проте масштабних руйнувань і людських жертв, за попередніми даними, вдалося уникнути. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вогнище землетрусу знаходилося на глибині 12,6 км, а епіцентр – у малонаселеній місцевості приблизно за 200 км від столиці Панама-Сіті. У наступні години в країні сталося понад 40 афтершоків.

Панамський канал, мідний рудник Cobre Panama та міжнародний аеропорт Токумен поступово повернулися до нормальної роботи. При цьому в столиці тисячі людей покинули офісні будівлі, а на дорогах утворилися затори. Багато хто не знав, як дістатися додому.

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Президент країни Рауль Муліно вирушив до міста Пенономе, розташованого між епіцентром і столицею. Там обвалилися деякі будівлі та було пошкоджено церкву.

За словами геологів, землетрус пов'язаний із системою розломів Асуеро – Сона, де накопичується й періодично вивільняється значне напруження. У Панама-Сіті коливання відчувалися близько 40 секунд, а в інших районах могли тривати довше.

Мешканці розповідали про сильне й тривале тремтіння. У деяких будинках з’явилися тріщини. У шести провінціях зникло світло.

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