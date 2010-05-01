Литвин визнає, що в питанні ЧФ Україна «дещо політично програла»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН визнає, що в питанні підписання угоди щодо продовження терміну базування ЧФ РФ Україна «дещо політично програла».

Про це голова ВР сказав в ефірі телеканалу “Інтер”.

За його словами, «Росія в політичному плані виграла». «Виграла в тому плані, що вона продемонструвала, що є символи, які Росія буде відстоювати»- додав він. При цьому зазначив: «Ми в даному плані, можливо, дещо політично і програли, в тому числі в інформаційному плані, але економічна домінанта з українського боку є переважаючою».

В.ЛИТВИН переконаний, що з підписанням угоди «зменшились підстави для сепаратистських настроїв в Криму».

Відповідаючи на запитання, якою Україна буде в 2042 році В.ЛИТВИН сказав, що «Севастополь є і буде українським містом, Крим є і буде невід’ємною складовою частиною України».