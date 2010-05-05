Українська діаспора у США показала Грищенку, яка вона зла (фото)

Акцію протесту проти продовження перебування російського флоту в Криму провела українська громада у США.

Протест відбувся під час дводенного візиту Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до США.

Як передає власний кореспондент УНІАН, кілька сотень протестантів зібрались перед будинком Постійного представництва України при ООН, де у Грищенка повинна була відбутися зустріч із представниками української громади.

Гасла, під якими проходив мітинг, були вкрай драматичними: "Незалежність України в небезпеці!", "Українська свобода не продається". Не обійшлося, зрозуміло і без червоно-чорного прапора та слоганів:"Степан Бандера і Роман Шухевич - герої України!".

"Ми протестували навпроти Місії, щоб пан Грищенко зрозумів, що українська громада і українська діаспора тут дуже зла", - пояснила незадоволення українським зовнішньополітичним курсом одна з організаторів акції, президент Українського конгресового комітету Америки (УККА) Тамара Олексі.

Міністр до співвітчизників так і не прийшов. Коли стало зрозуміло, що зустріч української громади з Грищенком не відбудеться, демонстранти перемістилися до російської Місії при ООН. Спостерігачами українських політичних демонстрантів стали пересічні американці, які часто зупинялись і розпитували причину протесту.

Ініціатором акції був УККА, до нього долучилося чимало інших громадських організацій: "Українська нова хвиля", Союз українок Америки, Організація української молоді "Суста". Публіка зібралась досить різноманітна: були і такі поважні представники старшого покоління діаспори, як Аскольд Лозинський, прийшли і діти американських українців, які уже майже не говорять українською.

Було багато молодих людей, які нещодавно приїхали у США на навчання чи на роботу.

"Це великий біль для всіх, відчуття втрати суверенності і незалежності України. В Україні згортається демократія, іде порушення Конституції, відбувається продаж України Страшно, що ми втрачаємо навіть те, що було здобуто за останні 20 років", - поділилась відчуттями голова "Української нової хвилі" Мирослава Роздольська.

"Дії влади спонукають до об`єднання усіх громадських сил, сьогодні це не такий великий виступ, але це початки серйозного громадянського спротиву", - вважає пані Мирослава.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у Нью-Йорку взяв участь у Конференції з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, організованій ООН. Міністр виступив на конференції, зустрівся з рядом колег-міністрів з інших країн, взяв участь у робочому ланчі, організованому Державним секретарем США Хіларі Клінтон для глав делегацій ряду впливових країн-учасниць Конференції. Також глава дипломатичного відомства країни мав зустріч з Верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської Комісії Кетрін Ештон.