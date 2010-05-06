ТСН скаржиться на цензуру - Герман їде розбиратися

Журналісти програми ТСН телеканалу «1+1» заявляють про запровадження цензури на телеканалі.

Про це йдеться у відкритому листі журналістів, поширеному сьогодні, повідомляє “Українська правда”.

За словами журналістів ТСН, "нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру”. “Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується в зверненні.

Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня цього року, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства".

"Одразу зауважимо, ми не виступаємо захисниками, симпатиками чи прихильниками опозиції. Свої політичні вподобання журналіст залишає за межами своїх сюжетів. Однак ми вважаємо, що кожна зі сторін має право на рівних донести свою позицію до глядача", - зазначається в документі.

Водночас журналісти зазначають, що "смілива спроба колеги, Мирослава ОТКОВИЧА, підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента".

"Ми не хочемо бути наймитами і пропагандистами. Для нас свобода слова не порожні звуки, а фундамент професії. Саме тому ми заявляємо про категоричну незгоду з тиском на свободу слова", - зазначається в зверненні.

"Ми вимагаємо негайно припинити ручне керування ТСН. Ми вимагаємо припинити ганебну практику впровадження «директив», «цінних вказівок» і заборони тих чи інших тем. Ми вимагаємо повернути в ТСН базові принципи журналістики: об`єктивність, збалансованість і рівновіддаленість від політичних сил", - наголошують журналісти.

Вони підкреслюють, що у разі ігнорування їх вимог розглядатимуть можливість проведення одноденного попереджувального страйку.

"Крім того, від сьогодні ми будемо оприлюднювати усі відомі нам факти цензури", - попереджають журналісти.

"Ми звертаємося до усіх наших колег. Знаємо, що не ми одні опинилися під тиском цензури. Знаємо, як важко зараз зробити цей перший крок. У 2004-му ми знайшли у собі сили. Перебороли страх. Кожен свій. І сказали цензурі "НІ"... Закликаємо Вас об’єднатися і разом захистити честь нашої професії", - закликають журналісти.

У свою чергу Київська незалежна медіа-профспілка висловила солідарність з колективом телевізійної служби новин „1+1” і заявила про готовність надати їм юридичну і організаційну підтримку.

“Ми застерігаємо власників і адміністрацію телеканалу „1+1” від репресії проти мужніх журналістів. В протилежному випадку протести наших колег в Україні можуть набути масового характеру”, - йдеться у переданій УНІАН заяві профспілки.

Водночас генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО спростовує факти тиску і проявів цензури в ТСН.

"На щастя, більшість авторів цього листа навряд чи колись зіштовхувалися з проявами цензури в реальному житті", - сказав О.ТКАЧЕНКО у коментарі “УП”.

"Інша справа, що в зв`язку зі зміною політичної обстановки в країні багато хто починає плутати власні політичні симпатії з базовими принципами журналістики. Але це питання вже не має ніякого відношення до редакційної політики", - зазначив він.

Разом з тим сьогодні з журналістами телеканалу «1+1» має намір зустрітися заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, повідомив УНІАН керівник Головного управління з питань комунікацій Адміністрації Президента Олег КОШЕЛЄВ. За його словами, зустріч має відбутися сьогодні о 20.20 після випуску ТСН.