Тимошенко: коли зберуться на Майдані сотні тисяч – Янукович піде у відставку

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає перемогою суспільства включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 12 травня питання про звіт уряду Миколи АЗАРОВА про хід переговорів між Україною та Росією стосовно підготовки міждержавних угод, підписання яких заплановане на 17 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми їх примусили зараз проголосувати у Верховній Раді, проголосувати результативно, що завтра вони починають свій гнилий робочий день з того, що будуть доповідати, що вони підписують 17 травня. Я дякую вам за цю перемогу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на мітингу біля Верховної Ради.

На її думку, влада боїться виходу громадян на вулиці і масових акцій протесту. "Тільки ваш приїзд сюди – і вони вже завтра звітують, причому оточили вас з усіх сторін ОМОНом, "Беркутом", всіма можливостями… Чому? Вони бояться вас! Не думайте, що ви слабкі", - закликала лідер "Батьківщини".

"Коли зберуться на Майдані сотні тисяч людей – вони оголосять дострокові вибори. Коли зберуться сотні і сотні тисяч людей – ЯНУКОВИЧ покладе заяву і піде у відставку. Тому що вони вас бояться. А якщо на вулиці буде тихо і спокійно, коли не працює Конституція, парламент і влада – у суді можна робити все, що завгодно. Тому ваш приїзд – перша перемога", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.