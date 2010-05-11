Яценюк: треба розрізняти захист України і захист окремих політиків

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні опозиція не має права себе дискредитувати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

«Минулий сесійний тиждень чітко вказав, яким чином не можна працювати. Партію регіонів влаштовує опозиція, яка яйця кидає та димові шашки палить. В такій опозиції немає конструктиву, немає інтелектуальної боротьби. Мова повинна йти про якісно інший формат», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК у коментарі парламентським журналістам.

«Треба розрізняти комітет захисту України і комітет захисту окремих політиків. Комітет захисту не можна перетворювати на бутафорію», - додав політик.

За його словами, координація опозиції повинна відбуватися навколо цілі, «але не навколо цілі повернення одного політика до влади».

«Наприклад, ціль внести зміни до закону про державний бюджет і домогтися від «регіоналів», щоб вони їх прийняли. Наприклад, ціль – захистити право журналістів вільно говорити. Ціль – довести те, що «регіонали» пообіцяли і збрехали щодо можливості органів місцевого самоврядування безпосередньо керувати своїми бюджетами, а навпаки – провели централізацію. І я можу навести таких цілей десятки», - додав лідер «Фронту Змін».

Він підкреслив, що для досягнення таких цілей опозиція повинна координувати свої зусилля. «А не для цілі: «ми образилися, нас із влади викинули, давайте повернемося швиденько назад у владу». Це не ціль. Це - політичний егоцентризм», - зазначив політик.

Лідер «Фронту Змін» повідомив, що бачить для себе завдання донести до людей передусім ідею – «ідею європейських цінностей, ідею того, як зробити краще». «Моє завдання сьогодні – це просвіта. Іти безпосередньо до людей, доводити їм своє бачення розвитку країни. Якщо люди це сприймуть, тоді вони самі піднімуться і дійсно отримають той імпульс для нової країни. І для боротьби за своє майбутнє», - підсумував А.ЯЦЕНЮК.