Сумські прихильники Яценюка не ввійшли в Комітет захисту України

Сумська обласна організація партії «Фронт змін» спростовує повідомлення у ряді ЗМІ про своє входження до Комітету захисту України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сьогодні у деяких засобах масової інформації з`явилося повідомлення про те, що 9 травня під час установчих зборів сумського Комітету захисту України до нього приєдналася Сумська обласна організація партії «Фронт змін».

Сумський «Фронт змін» підкреслює, що під час установчого засідання Комітету захисту України дійсно був присутній голова обласної організації партії Микола КЛОЧКО, але він не підписував жодних документів.

«Наша позиція така: треба розрізняти Комітет захисту України і Комітет захисту окремих політиків. Ми не збираємося бути причетними до бутафорії», – заявив М.КЛОЧКО.