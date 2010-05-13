У ЄЦ знають альтернативу нинішній системі виборів

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що місцева влада має служити громаді, а не інтересам партійних вождів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Треба нарешті покласти край ганебній практиці, за якої формування виборчих списків віддано на відкуп партійним вождям, а громадяни усуваються від реального вибору», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи підсумки парламентських слухань «Реформа законодавства про місцеві вибори в інтересах територіальної громади».

За словами народного депутата, найкращою альтернативою нинішній системі виборів до місцевих рад є запровадження відкритих виборчих списків. «За такого підходу виборець обирає не тільки партію, якій симпатизує, але й конкретного політика, якому довіряє. Передвиборчі обіцянки персоніфікуються, а політична сила набуває прив’язки до конкретних справ», - зауважила політик.

На думку Л.ОРОБЕЦЬ, запровадження таких змін до виборчого законодавства дозволить істотно підвищити як ефективність влади, так і її відповідальність перед громадою. «Оновлення нинішнього депутатського корпусу для більшості місцевих громад перетворилося на питання виживання. Люди втомилися від яскравих передвиборчих гасел і дешевої популярності столичних вождів, далеких від їхніх реальних потреб і запитів. Їм потрібні реальні важелі впливу на формування професійного і компетентного депутатського корпусу, що служитиме інтересам громади, а не бізнесовим забаганкам партійних бонз», - наголосила народний депутат.

«Не дивно, що законодавче впровадження ідеї відкритих списків досі блокується найбільшими фракціями парламенту - попри її публічну підтримку з боку їхніх лідерів», - підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ. Політик вважає, що такий стан справ якнайкраще ілюструє реальні політичні пріоритети не лише опозиційних сил, але і правлячої коаліції. «Ще більш ускладнює ситуацію те, що для декого з колег примарні перспективи отримати «булаву найбільшого реформатора» мають більшу цінність, аніж пошуки спільного знаменника в ім’я потреб конкретної територіальної громади», - зазначила вона.