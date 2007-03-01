З 1 квітня мінімальна зарплата - 420 грн., мінімальна пенсія – 410 грн.

Уряд збільшує з 1 квітня розмір мінімальної зарплати до 420 грн., мінімальної пенсії – до 410 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Завдяки активізації зростання економіки і нарощуванню промислового виробництва ми одержали істотний приріст податкових надходжень, що дозволяє збільшити витрати державного бюджету на 7,2 млрд. грн. Ці гроші буде спрямовано на підвищення зарплат і пенсій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що уряд здійснює підвищення виплат на 1 місяць раніше і на вищий рівень, ніж планувалося.

В.ЯНУКОВИЧ також додав, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня буде збільшено до 420 грн., з 1 липня – до 440 грн., з 1 жовтня – до 460 грн.

«До кінця 2007 року розмір мінімальної заробітної плати досягне 81% прожиткового мінімуму для працездатних людей, тоді як на початок року цей показник становив 76,2%», - додав прем`єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що рішення уряду дозволить збільшити заробітну плату лікарів і вчителів приблизно на 200 грн. на місяць. «Це не межа, і уряд працюватиме в цьому напрямі», - сказав він.

При цьому глава українського уряду пояснив, що, ухвалюючи рішення про підвищення мінімальної зарплати і пенсії, уряд виходив із зростання споживчих цін у 2006 році і на початку 2007 року.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що з 1 квітня планується збільшити розмір прожиткового мінімуму на 24 грн. (пропонувалося на 20 грн.), а з 1 жовтня – ще на 22 грн. (пропонувалося 19 грн).

«Одночасно ми маємо нагоду для підвищення пенсій для найбільш незахищених верств населення. Ми пропонуємо з 1 квітня збільшувати мінімальну пенсію для непрацездатних на 1%. За таких умов мінімальна пенсія за віком на 1 квітня становитиме 410 грн., а на 1 жовтня – 415 грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» передбачає прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць з 1 січня на рівні 492 грн. Також Законом передбачено з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 грн., з 1 липня - 420 грн. і з 1 грудня - 450 грн.