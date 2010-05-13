Азаров - про «експромт» Путіна: зараз у нас голова забита іншим

Росія ще не надала жодних конкретних пропозицій, що стосуються об`єднання «Нафтогазу» і «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

«Жодних конкретних пропозицій від Росії з цього приводу на сьогоднішній день український уряд не має. Окрім тієї пропозиції, яку зробив Володимир Володимирович ПУТІН на спільній прес-конференції за підсумками Сочинської зустрічі, – жодних інших ініціатив ми від уряду Росії не одержували», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день є доволі широке коло питань, які необхідно обговорювати в контексті розширення співпраці.

«Зараз у нас голова забита більше іншим – підготовкою більш конкретних угод, які ми вважаємо актуальними саме на цьому етапі розвитку наших відносин», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду М.АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.