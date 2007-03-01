Ющенко пам`ятає, що в політиці ніколи не можна казати ”ніколи”

16:16, 01 березня 2007
Політика
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Президент дав прес-конференцію у Тбілісі

Віктор Ющенко та Михайло Саакашвілі Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінює заяви про дострокові президентські і парламентські вибори як шантаж, провокацію і психологічний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тбілісі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що кожна ініціатива має грунтуватись на законі, і нагадав, що процедура оголошення президентських і парламентських виборів чітко виписана у Конституції, тому він навіть не хоче на цьому зупинятися.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, сьогоднішня ситуація в Україні потребує діалогу і консолідації політичних сил.

За словами Президента, не варто очікувати, що результати дострокових виборів змінять ситуацію в країні, оскільки суспільні настрої свідчать про те, що залишаться ті ж самі політичні сторони, які повинні домовлятись. Тому дострокові вибори В.ЮЩЕНКО називає «дорогою в нікуди».

Він зауважив, що сьогодні в Україні вперше до влади прийшли дві політичні сили, а не одна, причому ці сили мають полярні погляди на багато питань.

На його думку, якщо сторони почнуть говорити про виклики, які стоять перед Україною, то і Партію регіонів - з одного боку, і «Наша Україну» та БЮТ – з іншого, може багато що об’єднати.

«Діалог взаєморозуміння - це те, що дає відповідь. Все решта - це провокація, шантаж, психологічний тиск, які будуть безрезультатними», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що пропозиції на кшталт пропозиції заступника лідера фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА відволікають політику від вирішення нагальних питань в країні.

Водночас Президент зауважив: «Хоча я пам’ятаю, в політиці ніколи не говори «ніколи».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого заступник голови фракції Партії регіонів В.КИСЕЛЬОВ заявив, що у п’ятницю, 2 березня, має намір зареєструвати у ВР проект документу про одночасне проведення президентських та парламентських виборів. Проектом документу передбачається, що одночасні вибори буде проведено 30 вересня 2007 року.

 

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