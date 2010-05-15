Тимошенко: я не хочу, щоб влада в Україні була бізнесом

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на створенні постійно діючої системи відповідальності влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на запитання журналіста щодо оцінки дій попередньої влади та порушення кримінальних справ стосовно опонентів, на той момент, з Партії регіонів Євгена Кушнарьова та Бориса КОЛЕСНІКОВА.

"Я не була ані ініціатором, ані натхненником, ані виконавцем подібних речей. Я вважаю, що не можна пред’являти претензії окремим політикам і використовувати певну вибірковість до застосування Кримінального кодексу. А по-друге, я вважаю, що нам потрібно було б побудувати таку систему, коли не тоді, коли влада і опозиція міняються місцями, притягувати до відповідальності, а щоб влада мала можливість під час перебування при владі бути під контролем, бути відповідальною і бути покараною, якщо вона щось порушує, будучи при владі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, посадовців треба карати не тоді, коли вони залишають владні кабінети, а в ту ж хвилину, як вони порушують закони. "Не тоді, коли влада пішла, її потрібно катувати, а в ту хвилину, коли будь-який посадовець зробив речі, які несумісні з Конституцією і законом", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що саме тому її команда запропонувала ухвалити закон про опозицію, згідно з яким опозиція отримала б контролюючі функції, зокрема, через Рахункову палату. "Рахунковій палаті треба надати право проведення слідчих дій і звернення до суду, а крім того, зробити так, щоб це звернення до суду можна було робити без санкції Генеральної прокуратури, яка належить владі", - пояснила лідер БЮТ.

"Поки влада буде безконтрольною в той час, коли вона здійснює владні повноваження, доти зловживання буде головною якістю роботи влади. І влада буде найбільшим бізнесом, найбільш прибутковим і привабливим. Я не хочу, щоб влада в Україні була бізнесом", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.