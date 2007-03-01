Ганна Герман: мої діти мріють, щоб я скоріше пішла з політики

Під час чату на Кореспондент.netнародний депутат від Партії регіонів, радник прем`єр-міністра України Ганна Герман, відповідаючи на питання, чи буде вона продовжувати боротьбу за позбавлення депутатських повноважень нардепа Партії Регіонів Калашникова, сказала:

«Донецькі навчили мене відповідати за свої слова. Я обіцяла, що якщо політична сила не покарає Калашникова, то я здам свій мандат. Але його покарали, йому зробили догану. Я не хотіла, щоб його розіпнули, я хотіла, щоб він зрозумів, що так поступати не можна. Але він не зрозумів. Я сподіваюся, що випадок з Калашниковим у нас більше не повториться».

Герман знає, що багато хто, м`яко кажучи, не любить її: «Мені навіть вчора чоловік сказав: "Тебе або дуже люблять, або ненавидять". Люди завжди ненавидять тих, хто намагається йти проти течії і не звертає уваги ні на що. Ще в дитинстві були подібні ситуації. коли мама говорила: "Що люди скажуть"? Але я все робила всупереч і говорила, що мені все одно. Мені цікаво жити, мене мало цікавить думка більшості про мене».

В той же час, призналася радник прем`єра, її діти мріють про те, щоб Ганна Герман скоріше залишила політику. «Вони не люблять телебачення, не люблять, коли я ходжу на прямі ефіри, коли бачать інтерв`ю мої в пресі. Їх від цього дуже відштовхнув 2005 рік - коли їм совали повістки на привід мене до Генпрокуратури в школі на очах у всіх дітей, коли мене обливали брудом на всіх каналах і в інтернеті. Це залишило відбиток на їх свідомості. Обидва моїх сина мріють, щоб я скоріше пішла з політики».

А ще Герман додала, що ніколи не замислювалася над тим, відчуває вона себе жінкою або чоловіком. Зате чітко знає, що «кожна жінка повинна знати чотири речі: виглядати як дівчина, поводитися як пані, мислити як чоловік і працювати як кінь. Іноді мені вдається відповідати всім компонентам».