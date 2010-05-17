У НУ-НС не хочуть публічного прання брудної білизни

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО пропонує Верховній Раді спочатку провести «внутрішню дискусію» в парламенті з приводу подій 27 квітня під час ратифікації угоди щодо базування Чорноморського флоту РФ у Криму .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи подання Генпрокуратури щодо притягнення до відповідальності депутатів від НУ-НС Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що необхідно «мати внутрішню дискусію». Він не виключив того, що необхідно буде створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування подій 27 квітня, в якій будуть представлені збалансовано всі політичні сили.

В той же час М.МАРТИНЕНКО підкреслив: «Якщо на цьому (йдеться про подання Генпрокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності двох депутатів від НУ-НС – УНІАН) закінчується оцінка подій 27 квітня в парламенті, то ми це називаємо політичними переслідуваннями».