Ющенко і Саакашвілі не змогли заспокоїти маленьку дитину

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Грузії Михайло СААКАШВІЛІ взяли участь у церемонії відкриття нового приміщення українcько-грузинської школи №41 імені Михайла Грушевського у Тбілісі.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході церемонії відкриття В.ЮЩЕНКО наголосив, що освіта - це ключ до майбутнього, і освічені люди є озброєними перед викликами світу. Він підкреслив, що влада, як українська, так і грузинська, ніколи не шкодуватиме коштів на освіту. В.ЮЩЕНКО нагадав, що перший Президент України Михайло Грушевський навчався в грузинській школі, а нинішній Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ закінчував український вуз.

«Я підштовхую вас до легкої відгадки, як стати Президентом», - пожартував В.ЮЩЕНКО.

Водночас М.СААКАШВІЛІ взагалі не зміг сказати слова, оскільки його син почав плакати, забираючи мікрофон, щоб погратися ним. Його не втішив мікрофон, який йому запропонував В.ЮЩЕНКО, і він продовжував вимагати мікрофон, в який збирався говорити грузинський Президент.

Президент України подарував школі музичний центр, книжки українською мовою. Також на церемонії відкриття йшлося, що Україна фінансово допомагала у спорудженні приміщення школи.

У свою чергу Президент Грузії подарував школі автобус і відразу запропонував дітям покататися. М.СААКАШВІЛІ сів за кермо, В.ЮЩЕНКО - поруч, і вони повезли дітей по вулиці Тбілісі.