Медведєв вимагатиме в Януковича власність СРСР за кордоном?

Керуючий справами Президента Росії Володимир КОЖИН сподівається, що Україна погодитися на передачу Росії усієї власності колишнього СРСР за кордоном.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Наша позиція була і залишається незмінною: Росія взяла на себе всі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому вся власність колишнього СРСР за кордоном також переходила РФ. Україна, як неодноразово говорилося, погодилася на цей варіант, потім передумала, потім там стала змінюватися влада, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю», - сказала В.КОЖИН.

«Я дуже сподіваюся, що разом з тією величезною низкою питань, які накопичилися у наших відносинах, які почали серйозно розв`язуватися, у найближчому майбутньому буде вирішене і це питання», - додав він.

В.КОЖИН вважає, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, який перебуває з візитом у Києві, обговорюватиме це питання з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Сподіваюся, що юридично він одержить дозвіл у найближчий час», - сказав керуючий справами Президента РФ.

«Я вже відповів – тут немає поля для компромісу, тому що Росія взяла на себе величезний борг і взяла у найважчі часи, і ми все виплатили. Тому потрібно просто виконати всі домовленості і угоди, які свого часу було прийнято, досягнуто, і всі з ними погодилися», - підкреслив В.КОЖИН.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2009 року В.КОЖИН повідомив, що суперечка щодо колишньої власності СРСР за кордоном з Україною знаходиться у безвиході.

Раніше, 26 лютого 2009 року, В.КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на «дуже велику» кількість спірних об`єктів, зокрема, в Японії і у ряді європейських країн.

2 березня 2009 року керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ констатував, що Росія ігнорує майнові права України на власність колишнього СРСР за кордоном. Він відзначив, що одним з перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами - учасницями СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу і активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України у загальній сумі активів і пасивів, до яких належить і власність колишнього СРСР за кордоном, становить понад 16%.

6 квітня 2010 року міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розплатилася по всіх боргах, зокрема 14 млрд. дол. бути заплачено в рахунок боргів України у боргу Радянського Союзу.