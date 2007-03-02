Тарасюк уже не упевнений, що Україна йде в ЄС і НАТО

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК переконаний, що в Україні відбувається ревізія зовнішньополітичного курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на міжнародній конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Якщо до літа минулого року у мене не було сумнівів, що Україна йде в ЄС і НАТО, то сьогодні такої упевненості не існує», - сказав Б.ТАРАСЮК.

«Причина цього - внутрішньополітичне протистояння, боротьба за владу, агресія з боку правлячої коаліції і правовий нігілізм. А також діяльність п`ятої колони, бажання догодити сусіду», - вважає він.

«З цього приводу навіть влаштовуються змагання. Насправді відбувається ревізія зовнішньополітичного курсу, який став заручником внутрішньополітичної боротьби», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.