Донію не стає краще - його переводять на інтенсивне лікування

Народний депутат, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що Регламентний комітет Верховної Ради не має права розглядати питання позбавлення повноважень народних депутатів Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА до закінчення розгляду їхніх справ у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні опозиційного уряду.

Г.МОСКАЛЬ зазначив, що зараз усі чекають судового рішення стосовно справ проти А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА щодо їхніх дій у Верховній Раді 27 квітня.

Він зазначив, що яким би не було рішення суду, чи одна, чи друга сторона буде його оскаржувати.

За словами Г.МОСКАЛЯ, до завершення розгляду цього питання у суді Регламентний комітет парламенту не має права розглядати це питання. При цьому він нагадав, що деякі депутати від Партії регіонів ініціюють уже завтра на засіданні цього комітету розгляд питання можливого позбавлення повноважень А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА.

У свою чергу прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявив, що проти депутатів від Партії регіонів, які брали участь у бійках у парламенті 27 квітня, не порушено жодної кримінальної справи. Водночас він зазначив, що народний депутат Олесь ДОНІЙ від НУ-НС, який тоді постраждав, уже 21-й день перебуває у лікарні, і покращення його здоров’я немає.

У зв’язку з цим, за словами С.СОБОЛЄВА, очевидно, О.ДОНІЯ переведуть на інтенсивне лікування.

Також Г.МОСКАЛЬ заувадив, що, незважаючи на те, що крім О.ДОНІЯ численні ушкодження отримала ціла група народних депутатів від опозиції, жодної кримінальної справи порушено не було.

За словами депутата, стосовно О.ДОНІЯ він особисто звертався до прокуратури і міліції, і йому стало відомо, що у цих органах не зареєстрована навіть заява про фізичні ушкодження, завдані депутату.

На думку Г.МОСКАЛЯ, це можна пояснити тим, що у цьому разі слід застосовувати статтю «Погроза або насильство над державним діячем» Кримінального кодексу, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Г.МОСКАЛЬ додав, що усі можливі підозрювані у такій справі були би депутатами від Партії регіонів.