Стретович збере своїх депутатів. Форум в Українському домі

4 березня о 10-00 відбудеться І Форум депутатів усіх рівнів від партії „Християнсько-Демократичний Союз”. Теми: стан місцевого самоврядування, завдання депутатів місцевих рад, доцільність збереження імперативного мандату, адміністративно-територіальна реформа. Учасники: голова ХДС, народний депутат України Володимир Стретович, народні депутата України Анатолій Матвієнко, Юрій Ключковський, лідери партій НСНУ, УРП „Собор”, КУН, НРУ, УНП, Народної партії України, „Віче”, громадської організації „Народна самооборона” (Український дім, вул. Хрещатик, 2). Початок реєстрації з 9-00. Потрібна акредитація. Телефони: 278-72-42, 278-71-93.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter