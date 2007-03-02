У Боделана, Бакая та Білоконя хочуть відібрати українські паспорти

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Ярослав КЕНДЗЬОР вважає за доцільне позбавити колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА, екс-керівника ДУС Ігоря БАКАЯ та екс-міністра внутрішніх справ України Миколу БІЛОКОНЯ українського громадянства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

«Зараз ця кримінальна клоака повертається в Україну, і це всім нам демонструє, до кого прихильна сьогоднішня влада”, – сказав народний депутат. Він також наголосив, що “влада, по суті, сама є кримінальною, тому їхні «братки» їм дуже близькі до серця”.

Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що «ті, хто утік з України і отримав політичний притулок у Росії, сьогодні безпечно повертаються назад”. “І коли все це знову збереться докупи, для нашої країни постане величезна небезпека», – вважає народний депутат.

Крім того він наголосив, що ні Генпрокуратура, ні Міністерство внутрішніх справ не перешкоджають, а навіть сприяють поверненню цих осіб. «Тому єдиний ефективний шлях протистояти такому явищу, враховуючи, що це у компетенції Президента України, – це позбавити їх громадянства, провівши таким чином санітарну чистку цієї кримінальної камарильї», – вважає Я.КЕНДЗЬОР.

Як повідомляв УНІАН, тимчасово виконуючий обов’язки керівника НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС повідомив, що Інтерпол поновив міжнародний розшук колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА. У листопаді 2005 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що інформація про розшук Р.БОДЕЛАНА зникла з бази даних Інтерполу, і пред`явив цього приводу претензії Росії. Наприкінці жовтня 2005 року співробітниками МВС України і Росії за узгодженням з Бюро координації боротьби з організованою злочинністю СНД здійснювався розшук громадянина України Р.БОДЕЛАНА в містах Москва і Санкт-Петербург. Проте співробітниками МВС Росії за нез’ясованих мотивів було припинено міждержавний розшук Р.БОДЕЛАНА. 16 грудня 2005 року прокуратура Одеської області припинила розслідування справи щодо Р.БОДЕЛАНА у зв`язку із неефективним розшуком його співробітниками МВС.

В той же час, національне центральне бюро Інтерполу в Україні зняло з міжнародного розшуку колишнього керівника Державного управління справами при Президенті України Л.КУЧМІ Ігоря БАКАЯ. У вересні 2005 року слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України і прокуратури Києва завершили досудове слідство у справі І.БАКАЯ. Йому інкримінується здійснення злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.3 ст.365 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень). Сума завданого державі збитку становить 363,5 млн. грн. Як організатор і виконавець цього злочину І.БАКАЙ був оголошений в міжнародний розшук.

Колишній міністр внутрішніх справ України Микола БІЛОКОНЬ проходить як підозрюваний у кримінальній справі за фактом зловживання службовим становищем.

У травні 2005 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до своїх російських колег з проханням встановити, чи дійсно колишній міністр внутрішніх справ України М.БІЛОКОНЬ перебуває на території Російської Федерації.