Комітет захисту України створено на Кіровоградщині

На Кіровоградщині активісти націонал-патріотичних партій, громадських, творчих і правозахисних організацій оголосили про створення обласного осередку Народного комітету захисту України.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу Комітету увійшли представники обласних організацій партій ВО «Батьківщина», «Народна Самооборона», Народний Рух України, Українська Народна Партія, ВО «Свобода», Християнсько-Демократичний Союз, «Реформи і порядок», УРП «Собор», Конгрес Українських Націоналістів.

Також учасниками Комітету стали представники обласного осередку «Братства вояків ОУН-УПА», Обласної організації інвалідів, ГО «Жінки Батьківщини», Національної спілки художників України, Національної спілки письменників України, організацій «Антикримінальний вибір», «Остання барикада», «Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників», «Товариство політичних в’язнів та репресованих», «Товариство відродження Української Нації», «Всеукраїнське об’єднання ветеранів» та інші.

Очолив Комітет голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України Василь БОНДАР.

Основними напрямками діяльності Комітету визначено моніторинг дій представників державної влади, донесення об’єктивної інформації до населення, проведення масових заходів та розбудова організаційної структури Комітету на території Кіровоградщини.

«Зважаючи на небезпеку втрати державності та демократичних завоювань народу України, що постала внаслідок дій режиму Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, оголошуємо про об’єднання зусиль та координацію дій всіх патріотичних сил області для формування руху опору», - ідеться в резолюції Комітету.