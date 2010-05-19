Тимошенко: Янукович переконаний, що прийшов до влади довічно

Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що прийшов влади довічно.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю «Лівому берегу».

За її словами, «йому легко встановити повний контроль над телебаченням, радіомовленням, судовою системою. Головне – над мажоритарною, в крайньому разі, змішаною системою виборів на всіх рівнях. Легко, за умови байдужості суспільства».

Паралельно з цим, говорить Ю.ТИМОШЕНКО, «він не проти знищити реальну опозицію, підтримавши, виростивши, викохавши «натомість» свою, ручну - гостру і інтелектуальну, комуністичну і націоналістичну. Лише б гавкала і замовкала за помахом руки «господаря». Вам нічого це не нагадує?»…

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «план ЯНУКОВИЧА вже у дії. І з першим його пунктом він вже впорався, з другим – частково. З центральними каналами ТV «все гаразд», про це публічно сказали журналісти з «1+1» і СТБ, але, думаю, їх за кілька місяців приструнять або звільнять. У суспільства немає каналів «Інтер», «1+1», УТ-1. Немає у суспільства й інших «кнопок». Вони є у ЯНУКОВИЧА, тому що належать тим, хто або ділить з ним гроші, або від нього залежить, або у нього працює, або його боїться. Іноді все разом».

Так, погоджується лідер БЮТ, «існують політичні ток-шоу, але політиків там виставляють, як напівнормальних, так, що країні за них стає соромно. Але, навіть не ток-шоу – головне. Головне – щоденні: вранішні, денні і вечірні новини, де технології маніпулювання свідомістю досягли досконалості. У цих новинах з людини з IQ, близьким до трагічної нульової позначки, створюють лідера нації. У цих новинах засудження світовою демократичною спільнотою окремих вчинків влади трактують, як європейський або євроатлантичний тріумф, а репліки «людей з вулиці» підібрані під потрібний шаблон».

«Отже, перший пункт програми привласнення країни ЯНУКОВИЧ практично виконав», --відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.