Бродський закликає депутатів перевиховати злочинців
Лідер Яблука коментує законопроект
Лідер партії «Яблуко», депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ закликає народних депутатів України підтримати законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексів, якими передбачається гуманізувати кримінальну відповідальність.
Про це йдеться у коментарі М.БРОДСЬКОГО, переданому УНІАН.
На думку М.БРОДСЬКОГО, цей законопроект дуже важливий для країни, оскільки скерований не лише на пом’якшення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів, але й у цілому на пом’якшення кримінального законодавства. М.БРОДСЬКИЙ підкреслює, що гуманізація кримінальної відповідальності є важливим кроком країни в напрямку Європи, в традиції якої закладено розумне, вмотивоване покарання злочинців, що веде до перевиховання людей, а не до їх десоціалізації.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 березня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив проект закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України», яким пропонує гуманізувати в країні кримінальну відповідальність. Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який представляв законопроект на урядовому засіданні, гуманізація кримінальної відповідальності є одним із важливих зобов’язань України перед Радою Європи.
За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, даний проект закону спрямовано не лише на пом’якшення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів, а й загалом на її гуманізацію, що стосується як осіб, винних у скоєння злочинів, так і потерпілих від злочинів.