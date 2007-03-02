Бродський закликає депутатів перевиховати злочинців

Лідер партії «Яблуко», депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ закликає народних депутатів України підтримати законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексів, якими передбачається гуманізувати кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у коментарі М.БРОДСЬКОГО, переданому УНІАН.

На думку М.БРОДСЬКОГО, цей законопроект дуже важливий для країни, оскільки скерований не лише на пом’якшення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів, але й у цілому на пом’якшення кримінального законодавства. М.БРОДСЬКИЙ підкреслює, що гуманізація кримінальної відповідальності є важливим кроком країни в напрямку Європи, в традиції якої закладено розумне, вмотивоване покарання злочинців, що веде до перевиховання людей, а не до їх десоціалізації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 березня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив проект закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України», яким пропонує гуманізувати в країні кримінальну відповідальність. Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який представляв законопроект на урядовому засіданні, гуманізація кримінальної відповідальності є одним із важливих зобов’язань України перед Радою Європи.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, даний проект закону спрямовано не лише на пом’якшення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів, а й загалом на її гуманізацію, що стосується як осіб, винних у скоєння злочинів, так і потерпілих від злочинів.