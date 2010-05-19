До Януковича приїхав двоюрідний брат короля Іспанії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з членом іспанської королівської родини інфантом Іспанії, Принцом двох Сицилій, герцогом Калабрійським, двоюрідним братом короля Іспанії Карлосом де БУРБОНОМ актуальні міжнародні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася в Адміністрації Президента в рамках візиту представника іспанської королівської родини до Києва.

Президент України зазначив, що Іспанія є дуже важливим партнером України, і обидві держави мають налагоджені стійкі контакти.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, сьогоднішня зустріч має велике значення для розвитку двостороннього співробітництва на найвищому міждержавному рівні.

Президент також наголосив на важливості запланованого на 2011 рік візиту в Україну короля Іспанії ХУАНА КАРЛОСА I та прем’єр-міністра Іспанії Хосе Родрігеса САПАТЕРО.

«Ми відчуваємо підтримку Іспанії у прагненні України інтегруватися в європейський простір», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті він поінформував Карлоса де БУРБОНА, що впродовж поточного року Україна сподівається підписати з ЄС угоду про асоціацію.

«Ми також плануємо вже в цьому році вирішити питання створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і розпочати й просунутися на шляху лібералізації візового режиму», - повідомив Президент України і наголосив, що кінцевою метою України у співробітництві з ЄС на даному етапі є запровадження безвізового режиму.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що Іспанія є важливим торгівельним партнером України, але, на переконання глави держави, наявний обсяг товарообігу не відповідає можливостям двох країн. У зв’язку з цим Президент України висловив сподівання й упевненість, що ситуація у цьому питанні двосторонніх українсько-іспанських відносин покращиться.