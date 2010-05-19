Заради чіткого кордону у Керченській протоці Київ піде на компроміси?

Україна наполягатиме на чіткому розмежуванні кордону з Росією в Керченській протоці, але готова йти на компроміси з економічних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН, відповідаючи на запитання про хід переговорів щодо делімітації Азовського моря та Керченської протоки.

«Ми наполягаємо на чіткому розмежуванні кордону, але ми готові йти на компроміси по економічній складовій», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, Україна готова шукати такі моделі, які дозволять судам під російським прапором “почувати себе нормально”, проходячи цією протокою.

Він також зазначив, що питання про приналежність Тузли не розглядається. «Тузла взагалі не обговорюється, це українська територія», - підкреслив О.ВОЛОШИН.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня під час візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Того ж дня після переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.