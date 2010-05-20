Нова влада дорожча за стару на 25%

Попри початкові плани нової влади знизити витрати на утримання чиновників на 20%, ці видатки в середньому зросли на 25%. Такий висновок робить тижневик «Коментарі:», спираючись на дані державного і місцевих бюджетів.

Як пише видання, у цьому році витрати на утримання Державного управління справами збільшуються на 233,6 млн. грн. - або на 28%, а на забезпечення діяльності Президента планується витратити на 34 млн. грн. - або на 17% більше, ніж роком раніше. Усього утримання ДУС обійдеться країні більш як в 1 млрд. грн. Більш як на 32 млн. грн. збільшуються витрати на утримання секретаріату Кабміну (на 12%), а витрати на утримання апарата Верховної Ради зросли на 81,2 млн. грн., або на 11%, порівняно з 2009 роком.

Витрати апарату Фонду державного майна України цього року мають зрости з 133 млн. до 162 млн. грн. (21%), Контрольно-ревізійного управління - з 430 млн. до 517 млн. грн. (20,2%), Держкомстату - з 496 млн. до 525 млн. грн. (5,6%).

Як відзначають «Коментарі:», найсуттєвіше збільшення витрат на управління і керівництво у своїй сфері отримали ті, хто найсильніше кричав про необхідність скорочення кількості чиновників. Зокрема, бюджет Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО виріс цього року до 34,9 млн., що на 48,5% більше від показника 2009 року. (Місяць тому М.БРОДСЬКИЙ погрожував з метою економії ліквідувати всі регіональні представництва Держкомпідприємництва, а також скоротити чисельність його центрального апарату).

Збільшили видатки на утримання апарату й місцеві влади. Зокрема, як виявили «Коментарі:», витрати на утримання Донецької обласної ради передбачені в сумі 21,045 млн. грн., тоді як торік на це хотіли витратити лише 15,5 млн. У Полтавській області облрада вирішила витратити на свою роботу 7,35 млн., тоді як роком раніше лише 5,15 млн. грн. (зростання 42,7%). У Криму утримання місцевого парламенту зросло майже удвічі - до 64 млн. грн. Зросли також витрати на державне управління в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській та інших областях. Спостерігається чітка закономірність - при середньому зростанні загальних витрат обласних бюджетів на 10–15% витрати на утримання облрад зросли на 20-45% відповідно. Тобто керівництво областей і районів збільшує видатки своє утримання утричі більше, ніж на інші витрати, резюмують «Коментарі:».