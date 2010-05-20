Янукович попередив, що його темп роботи не всі зможуть витримати

«Моє завдання - підняти актив країни, модернізувати державу», - заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Луганську, виступаючи на засіданні Регіонального комітету економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, багато років система держуправління була відсталою. «Неефективна коаліція призвела до того, що забезпечення життя в регіонах не відбувалося», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент вважає, що в кожному регіоні треба визначити пріоритети, знайти чіткі механізми реалізації, розробити невідкладні заходи на 2010 рік. «Я дуже хочу, щоб ми з вами стали партнерами: центр і регіональна влада. Для нас важливо, щоб було розуміння і на рівні населення країни, щоб вони розуміли, що буде з країною найближчим часом», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до присутніх представників регіональної влади.

«Найголовніше, активну частину (населення - УНІАН) треба задіювати, аби бачили перспективу, щоб працювали з азартом. Я впевнений, що він з`явиться… Зараз наше з вами завдання - не обманути надії людей, зробити те, що обіцяли», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв чиновникам задати такий темп роботи, який не всі зможуть витримати. «Але я постараюся показати вам приклад», - заявив він.