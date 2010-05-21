1 червня на Майдані Незалежності відкриється виставка дитячих малюнків

У День захисту дітей, 1 червня, на Майдані Незалежності в Києві фармацевтична компанія санофі-авентіс та Асоціація дитячих ендокринологів України оголосять переможців акції «Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку».

До участі у конкурсі було запрошено дітей, що регулярно відвідують лікарів-ендокринологів – тобто, дітей з цукровим діабетом чи іншими ендокринними порушеннями. Починаючи з 8 квітня ц.р., маленькі пацієнти передавали своїм лікарям малюнки на тему: «Моя родина», «Мої друзі», «Моє майбутнє», «Мій край», «Мій улюблений герой», «Домашні улюбленці». Всі роботи було передано до центрального офісу санофі-авентіс Україна.

В Києві дитячі роботи оцінювало журі у складі:

Жан-Поль Шоер - генеральний директор санофі-авентіс в Україні,

Наталія Зелінська – Головний дитячий ендокринолог МОЗ України та президент Асоціації дитячих ендокринологів України,

Павло Шилько (DJ Паша) – популярний телевізійний ведучий і радіо-діджей.

1 червня на Майдані Незалежності кожен із 12-ти переможців конкурсу (по 2 у кожній номінації) отримає у подарунок від санофі-авентіс ноутбуки, за допомогою яких вони зможуть ще більше спілкуватись, навчатись, творити. Крім того, діти складуть величезний паззл із зображенням символу конкурсу – іграшкового ведмедика.