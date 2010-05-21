У ЄЦ закликають оголосити дату виборів і лякають хаосом

Народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає парламентську більшість на наступному пленарному тижні визначити дату проведення місцевих виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

“30 травня починається напівлегальне існування органів місцевого самоврядування, що може спровокувати управлінський хаос на місцях. Єдина можливість повернутися в законодавче русло – негайно оголосити дату нових місцевих виборів”, – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи дискусії з приводу проведення місцевих виборів у жовтні цього року.

Політик переконаний, що скасування місцевих виборів 30 травня було суто кон’юнктурним рішенням, яке позбавило людей найбільш дієвого способу впливати на вирішення своїх проблем. «Українців підкупили омріяною стабільністю. Натомість місцеві проблеми, як то ремонт доріг, лікарень, шкіл, електро- та газопостачання, як не вирішувалися, так і не вирішуються», – заявив І.КРІЛЬ.

За словами народного депутата, теми місцевих виборів уникають усі без винятку мегапартії, заговорюючи її. «Зараз політики знову повертаються до минулорічної теми зміни виборчого законодавства. Хоча, насправді, у Верховній Раді вже не один рік пилом припадають стоси законодавчих ініціатив щодо місцевих виборів. Більшість із них пройшли не тільки усі необхідні експертні оцінки, але й широке громадське обговорення. Тому потрібно не нагромаджувати пропозиції, а перетворити їх нарешті у закони», – наголосив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ закликав парламентську більшість наступного пленарного тижня першочергово внести зміни до бюджету та оголосити дату проведення місцевих виборів. «Далі зволікати з виборами вже не можна, інакше на місцях почнеться вакханалія, коли кожне рішення органу місцевого самоврядування фактично можна буде поставити від сумнів та оскаржити у суді», – зазначив народний депутат.