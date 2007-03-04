Україна та Болгарія підпишуть угоду про військово-технічне співробітництво
12:58, 04 березня 2007Політика
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Розпорядження Януковича
Україна та Болгарія підпишуть угоду про військово-технічне співробітництво.
Як повідомляється на Урядовому порталі, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження (№ 81-р від 1 березня) про схвалення відповідного проекту міжурядової угоди.
Уряд уповноважив підписати угоду міністра промислової політики Анатолія ГОЛОВКА.
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