Україна та Болгарія підпишуть угоду про військово-технічне співробітництво

Розпорядження Януковича

Україна та Болгарія підпишуть угоду про військово-технічне співробітництво. Як повідомляється на Урядовому порталі, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження (№ 81-р від 1 березня) про схвалення відповідного проекту міжурядової угоди. Уряд уповноважив підписати угоду міністра промислової політики Анатолія ГОЛОВКА.

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