Янукович нагадав про силу Христової істини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали українців із святом Святої Трійці.

“У цей день Святий Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести у світ силу Христової істини”, - зазначається у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

В.ЯНУКОВИЧ побажав українцям веселих і радісних свят.

“Нехай Господь дарує нам сили, здоров`я, щастя, мир і злагоду в сім`ях, наснагу на добрі справи”, - підкреслив Президент.

У свою чергу М.АЗАРОВ відзначив, що “у цей святковий день християнська душа плекає непереможний дух радості та надії, який дає сили і наснагу, скеровує на корисні справи та чисті помисли”.

За словами прем’єра, одвічна прихильність християнському служінню, тверда опора на загальновизнані ідеали добра і справедливості завжди були і залишаються для нашого народу надійним дороговказом.

“Сьогодні Україна прагне на засадах християнської моралі побудувати суспільство, в якому пануватимуть мир і злагода”, - підкреслюється у вітанні М.АЗАРОВА, розміщеному на Урядовому порталі.

Прем’єр висловив переконання, що національні духовні традиції слугуватимуть надійним підґрунтям для економічних і соціальних перетворень.

М.АЗАРОВ також побажав українцям добра, благополуччя і духовної наснаги у цей святковий і радісний день.